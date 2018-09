Lazio, ricompattare il gruppo e ripartire: la storia dice che Inzaghi sa come fare

LAZIO DERBY INZAGHI – La sconfitta della Lazio nel derby della capitale ha lasciato tanta amarezza nei tifosi e molte domande ad Inzaghi. La squadra biancoceleste è partita con il piglio giusto ma si è persa con il passare dei minuti, non riuscendo a colpire la Roma quando ve ne è stata l’occasione. Come confermato anche da Marco Parolo nel post-gara, è mancato quel pizzico di cattiveria agonistica e l’estetica ha prevalso sulla concretezza. La mancata vittoria non ha inciso sulla classifica ma ha lasciato, inevitabilmente, degli strascichi. Mister Inzaghi, adesso, è chiamato a riunire la squadra, a motivarla e a far tornare negli occhi dei suoi ragazzi la fame di successo.

LA STORIA – E i tifosi della Lazio possono, in questo senso, ben sperare. La storia recente, infatti, dimostra come il tecnico piacentino sia sempre riuscito ad avere una reazione dalla squadra dopo un esito negativo nel derby. Lo scorso anno, dopo la sconfitta con la Roma nel girone di andata, i biancocelesti pareggiarono contro la Fiorentina (1-1), mentre al ritorno vinsero al ‘Franchi’ per 4 a 3, al termine di una partita spettacolare (il derby si era concluso in parità). Andando indietro nel tempo, poi, anche nel 2016-17 la Lazio reagì alla sconfitta nella stracittadina andando a vincere a Genova contro la Sampdoria (1-2) e l’anno prima rifilò un netto 3 a 0 al Palermo. Ripartire si può, ed Inzaghi sembra avere la ricetta perfetta per farlo già da subito: prossima fermata, Francoforte.

M.B.