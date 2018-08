Lazio, ripresa dei lavori oggi a Formello. Allenamento alle ore 18:00

LAZIO FORMELLO – La Lazio riprende i lavori a Formello oggi alle 14. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il Ppranzo tutti insieme, alle 18 ci sarà la prima sessione post Auronzo di Cadore. Esordio per Milinkovic e Caceres, ma anche per Badelj e Correa. Strakosha, Marusic, Berisha e Immobile dovrebbero rientrare in gruppo a giorni,

LA PARTENZA – A Formello la Lazio lavorerà fino al 3 agosto, poi la mattina di sabato è prevista la partenza per Stoccolma per l’amichevole contro l’Arsenal. Dal 5 all’11 i biancocelesti saranno a Marienfeld, mentre il 12 a Essen per l’amichevole contro il Borussia Dortmund.