Lazio-Roma, 12 daspo ad ultrà giallorossi per liti interne in Curva Sud

LAZIO ROMA DASPO – La Digos ha denunciato 12 ultrà della Curva Sud per i fatti relativi al derby dello scorso 2 marzo. Il daspo è scattato quando il gruppo “Roma”, intento ad esporre una coreografia, è stato aggredito dai gruppi organizzati “Fedayn” e “Magliana”. La rissa è proseguita per circa 20 minuti e come riporta Il Messaggero, sembrerebbe essere nata a causa di questioni relative alla supremazia dei gruppi rivali e divergenze sugli striscioni da esporre.