CALCIOMERCATO LAZO ROSSI – Alessandro Rossi si prepara a salutare la Lazio. Mentre Lotito e Tare aspettano la crescita di Neto, a cui non sono state ancora concesse occasioni, l’attaccante italiano classe ’97 – come riporta il Corriere dello Sport – con tutta probabilità continuerà la stagione a Pescara, dove avrà modo di giocare per i prossimi sei mesi.