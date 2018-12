Lazio-Samp, Caprari: “Non dobbiamo aver paura. Con le giovanili feci 2 gol nel derby”

LAZIO SAMPDORIA CAPRARI – Un passato alla Roma e un presente alla Sampdoria. Per Caprari quella contro la Lazio non sarà una sfida come le altre, ma un vero e proprio derby.

CONTRO LA LAZIO – ”Ricordo molte vittorie con le giovanili: un vittoria per 7-1, ne segnai due”.

LAZIO SAMP – “Non dobbiamo avere paura: sarebbe bello ripetere la partita vinta a fine gennaio, all’Olimpico, contro la Roma”.