Lazio-Siviglia, l’Olimpico non si riempie: attesi 20mila tifosi. E la Questura vara un nuovo piano sicurezza

LAZIO SIVIGLIA TIFOSI – Poco interesse per l’Europa League da parte dei tifosi della Lazio. E’ questa la considerazione che emerge leggendo i dati di vendita dei biglietti per la partita contro il Siviglia. Questa sera allo stadio Olimpico, come riporta il Corriere dello Sport, saranno appena 20mila i laziali presenti, a fronte di 1350 supporters spagnoli. L’avversario è di prestigio ma l’orario del match (18:55) e il freddo hanno forse frenato l’entusiasmo.

IL PIANO SICUREZZA – Nel giorno di San Valentino saranno comunque caldissimi i cuori dei 20mila assiepati sulle tribune. Dopo i disagi causati alla viabilità prima di Lazio-Eintracht, la Questura ha varato un nuovo piano di afflusso. Questa volta le forze dell’ordine coinvolgeranno i tifosi ospiti in anticipo: alle 15:00 i pullman Atac inizieranno a trasferirsi all’Olimpico da Piazzale delle Canestre, punto di raccolta degli spagnoli. I laziali sono invece invitati a raggiungere l’impianto utilizzando esclusivamente Ponte Milvio. Dopo i fatti di cronaca di questa notte, la speranza è che nella capitale si possa vivere una giornata di sano sport.