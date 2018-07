Lazio-Spal, le probabili formazioni. Proto dal 1′, in attacco la coppia Luis Alberto-Immobile

AURONZO 2018 LAZIO SPAL – Nella giornata di oggi, sabato 28 luglio, la Lazio vivrà l’ultimo giorno di ritiro stagionale ad Auronzo: dopo la seduta mattutina, i biancocelesti alle 17 affronteranno in amichevole la Spal, prima di ripartire per la Capitale. I tifosi possono acquistare il ticket per assistere al match sino al fischio d’inizio. Il costo del biglietto è di 15 euro, gratis per gli U8. I supporter della Lazio e della Spal verranno divisi in due settori: l’ingresso al campo riservato ai capitolini è quello “nord” e poi avranno a disposizione la tribuna centrale. I tifosi ferraresi, invece, saranno invitati ad entrare dall’ingresso “sud” e poi avranno riservata la tribuna posizionata dietro una delle due porte.

Dallo stadio Zandegiacomo

Marco Barbaliscia

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Guerrieri, Adamonis, Bastos, Luiz Felipe, Filippini, Patric, Cataldi, Di Gennaro, Minala, Jordao, Durmisi, Sprocati, Lombardi, Caicedo, Rossi, Neto. All. Inzaghi.

SPAL (3-5-2) – Thiam; Cremonesi, Vaisanen, Felipe; Lazzari, Valoti, Viviani, Kurtic, Costa; Antenucci, Paloschi. A disp.: Gomis, Poluzzi, Vicari, Salamon, Coulange, Schiattarella, Dickmann, Everton Luiz, Esposito, Vitale, Petagna, Moncini. All. Semplici.

CRONACA LIVE A PARTIRE DALLE 17