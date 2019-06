Lazio, stage per giovani portieri: il comunicato

LAZIO STAGE – Mercoledì 3 luglio, alle 17.30, la Lazio apre le porte ai giovani portieri. Appuntamento presso il Centro Sportivo “Armata del Mare” in Via di Santa Cornelia 238 a Roma: di seguito il comunicato per le iscrizioni.

IL COMUNICATO – “Si comunica ai richiedenti che l’appuntamento presso il Centro Sportivo “Armata del Mare” è fissato alle ore 17:00 e che, per l’occasione, gli atleti partecipanti dovrann esibire necessariamente un certificato medico (valido per attività agonistica e non) in corso di validità ed essere muniti di tutto il materiale utile per lo svolgimento della seduta d’allenamento”.