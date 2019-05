Lazio su Arao, ma Marques (SportMediaset) precisa: “Ho chiesto a Tare, e…”

CALCIOMERCATO LAZIO – È già tempo di calciomercato in casa Lazio. Nelle ultime ore, in ottica biancoceleste, è spuntato il nome del mediano classe ’92 Willian Arao, in forza al Flamengo. Eppure, l’esperto di mercato di Sport Mediaset, Andersinho Marques, ha precisato su Twitter: “Ho chiesto al direttore sportivo della Lazio se fosse interessato a Willian Arao del Flamengo. La sua risposta è stata: ‘Non so chi sia questo giocatore'”. Al momento dunque, non ci sarebbe stato alcunché per il centrocampista.