LAZIO TARE – La Lazio, in attesa di conoscere il futuro di Milinkovic Savic, si tutela guardando in Turchia. Il ds Tare infatti ha messo gli occhi su Yusuf Yazici, centrocampista classe 1997 del Trabzonspor, per il quale però il club chiede almeno 20 milioni. A riportarlo è Il Messaggero.