Lazio, terza per tiri effettuati e per meno conclusioni concesse a partita

Non solo ci sono solo aspetti negativi che emrgono dalla trasferta di Beramo, ma emergono anche alcuni dati positivi per i biancocelesti. Infatti come riporta Lazio Page, i capitolini sono terzi in campionato per tiri fatti a partita (17.5), dietro solamente a Juventus (18.8) e Napoli (18.7). Ma non solo, gli uomini di Inzaghi sono anche la terza squadra per meno conclusioni concesse a match (11.1) alle spalle sempre dei bianconeri e degli azzurri, fermi rispettivamente a 9.5 e 9.9.