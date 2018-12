Lazio-Torino, i numeri della gara. Acerbi recupera, Lulic gestisce, Milinkovic corre

LAZIO TORINO – Solo un pareggio per la Lazio contro il Torino, ma i numeri dicono altro. Il 57% del gioco dei biancocelesti si è tenuto nella metà campo occupata dal Torino. Sono stati 10 i tiri della Lazio, di cui 5 nella porta avversaria. Sono 348 i passaggi portati a termine dai biancocelesti, 24 le azioni manovrate e 30 le ripartenze in totale. La Lazio in tutto il match ha creato 67 iniziative offensive, di cui 27 di sulla corsia di sinistra, 11 centrali e 29 sulla destra. Singolarmente brillano Lulic, Milinkovic e Acerbi: il bosniaco ha giocato 69 palloni, più di tutti. Il difensore biancoceleste ha portato a termine 7 recuperi, primato nella gara. Il centrocampista ha invece provato due tiri in porta, trovando il gol in un’occasione. Il serbo ha gestito 69 palloni, concludendo 40 passaggi per i propri compagni, l’80% di quelli tentati. Il Sergente ha poi percorso 12,258 km e recuperato 3 palloni.