Lazio, torna l’appuntamento con i biancocelesti nelle scuole

SCUOLE LAZIO – Torna l’appuntamento che vede la Lazio impegnata nelle scuole. L’iniziativa, voluta fortemente dal presidente Lotito, vedrà protagonista, domani 9 gennaio, il Collegio S.Giuseppe in via di S. Sebastianello 3.

LAZIO – Il tour dei calciatori biancocelesti nelle scuole medie e superiori di Roma è ormai una felice abitudine in casa Lazio. Come riporta il sito ufficiale del club, infatti, l’iniziativa ha come obiettivo la formazione della cultura sportiva dei ragazzi, accompagnando la loro crescita con valori sani, leali e non violenti.