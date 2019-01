Lazio, tornelli aperti sulle fasce: chi va, chi resta e chi potrebbe arrivare…

CALCIOMERCATO LAZIO – Giornata chiave per il mercato della Lazio. L’imminente partenza di Jordan Lukaku (destinazione Newcastle) potrebbe dare il via alla tanto conclamata rivoluzione sulle fasce. Al momento a Formello si registra la presenza di quattro esterni: Lulic e Durmisi a sinistra, Marusic e Patric a destra. Una lista facilmente dimezzabile se si pensa che Inzaghi non ha mai preso in considerazione l’ex Betis Siviglia, né tanto meno lo spagnolo. Dusan Basta, inizialmente in lista UEFA, ora è un fuori rosa.

CHI POTREBBE ARRIVARE A SINISTRA… – Ecco perché, qualora si dovesse concretizzare il trasferimento di Lukaku, la società potrebbe investire su nuovi profili. Come riporta il Corriere dello Sport, il sostituto del belga è stato individuato in Antonio Barreca, vecchio pupillo di Tare e poco utilizzato al Monaco. Il giocatore era in trattativa con il Newcastle ma l’arrivo del laziale in Inghilterra potrebbe dare il là a questo valzer di terzini. L’alternativa è rappresentata da Filipe Luis, laterale classe 1985 in rotta con l’Atletico Madrid di Simeone.

… E CHI A DESTRA – E a destra? L’ipotesi più concreta è il ritorno alla base di Djavan Anderson, giocatore preso svincolato dal Bari e girato in prestito alla Salernitana. Il ds Tare crede molto nel brasiliano ma c’è da capire se sia o meno pronto per la Serie A. Il sogno rimane Davide Zappacosta: le pretese del Chelsea sono alte (14 milioni e riscatto obbligatorio) e a queste condizioni l’affare non si farà. Non sembrano esserci margini neanche per Stefan Ristovski, terzino dello Sporting Lisbona accostato dai media portoghesi alla Lazio. Un tentativo è stato fatto per Giovanni Di Lorenzo, dell’Empoli, ma Corsi non lo cede. Tutto ancora in ballo, dunque, sugli esterni: tra una settimana il gong finale.