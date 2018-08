Lazio, tra i pali Strakosha è pronto a tornare, Proto convince. Guerrieri e Adamonis…

LAZIO STRAKOSHA – Strakosha stringe i denti per riprendersi il prima possibile la porta della Lazio. Il fastidio alla schiena sta per diventare un ricordo: come evidenzia Il Messaggero, il classe ’95 ha seguito alla lettera i consigli e il programma di riabilitazione. Adalberto Grigioni è il primo a sottolinearne il lavoro: “Vieni! Veloce, rialzati”. E ancora “Attento alla posizione!”. La gerarchia tra i pali sembra chiara: 53 partite disputate da Strakosha su 55 nella scorsa stagione. Proto, 35enne ex Olympiakos, ha convinto nelle amichevoli e in allenamento. Guerrieri aspetterà il suo turno, mentre Adamonis verrà ceduto in prestito.