Lazio, tre test europei ad agosto: tutte le date

LAZIO AMICHEVOLI – Prima Auronzo di Cadore, poi le amichevoli in giro per l’Europa. Il 2 è già stata ufficializzata la gara contro il Bournemouth, ma prima della partenza per la Germania si valuta un altro test, sempre in Premier League o forse con una squadra francese.

SUPERCOPPA – Secondo il Corriere dello Sport, dopo il 9 agosto i biancocelesti voleranno in Spagna per l’ultimo test internazionale. Poi ci sarà da scoprire la data della Supercoppa: il 17-18 agosto se in Italia, il 23 dicembre in Arabia Saudita.

RADUNO E RITIRO – Il raduno scatterà la prima settimana di luglio e i test all’Isokinetic tra l’8 e il 9. Dal 12 e al 27 poi la squadra si sposterà sotto le Tre Cime di Lavaredo. Lì le prime due amichevoli contro squadre locali e la presentazione della maglia away.