Lazio, tutti in vacanza tranne Bastos: l’angolano impegnato in Coppa d’Africa

LAZIO BASTOS – Tutta la rosa biancoceleste è al riposo in attesa di ritrovarsi a Formello, soltanto Bastos è ancora in campo per la prima edizione estiva della Coppa d’Africa. Coem riporta il Corriere dello Sport, dal cammino dell’Angola nel torneo dipenderà molto della preparazione precampionato del difensore: la finale a Il Cairo è prevista per il 19 luglio, la Lazio già dal 12 sarà ad Auronzo. In attesa di capire quando l’angolano si riaggregherà, Tare e Inzaghi intanto hanno scelto di puntare su di lui togliendolo dal mercato.

TITOLARI – Acerbi e Luiz Felipe sono gli intoccabili ma la crescita di Bastos in questa stagione è stata esponenziale e nella prossima stagione potrebbe essere lui il titolare. Nel frattempo, nella prima gara di Coppa d’Africa pareggiata 1-1 contro la Tunisia Bastos si è mosso in una linea a 3 esattamente come nella Lazio: un ulteriore allenamento per chi non ha più nessuna intenzione di fermarsi.