Lazio-Udinese, Luis Alberto è out. Il Sergente torna in prima linea

LAZIO UDINESE MILINKOVIC – Luis Alberto non ci sarà contro l’Udinese. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi si affida alla fantasia di Sergej Milinkovic-Savic. Nel modulo utilizzato dalla Lazio il serbo si alterna con Luis Alberto, mentre mercoledì probabilmente il giovane serbo sarà avanzato sulla trequarti. Un 3-4-1-2, con il Sergente a muoversi dietro le punte come nel 2017.