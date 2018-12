Lazio, un “angolo” d’oro

LAZIO CAMPIONATO GOL – Sembra che calci d’angolo portino bene ai biancocelesti. Come riporta il Corriere dello Sport, per la squadra di Simone Inzaghi, 6 delle 27 reti di questo campionato sono state ottenute infatti dalla bandierina; i calci d’angolo sono diventati le specialità in casa Lazio. La prima occasione si è presentata il 7 ottobre contro la Fiorentina poi, la storia si è ripetuta contro Spal, Sampdoria, Cagliari e recentemente Bologna. Anche in Europa League, la prima squadra della Capitale si affida alla bandierina per mettere in difficoltà le sue avversarie.