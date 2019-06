Lazio, Wallace: “Il Flamengo mi ha contattato, sono aperto a nuove proposte”

LAZIO WALLACE – L’avventura di Wallace con la Lazio sembrerebbe essere giunta al capolinea. Il difensore brasiliano, intervistato da globoesporte.com, ha analizzato la sua situazione tra la voglia di rivalsa e un rapporto ormai incrinato con i tifosi biancocelesti.

FLAMENGO – “È stata solo una chiacchierata telefonica, ma mi hanno già informato su quello che dovrebbe essere il mio stipendio. Sono sempre aperto a nuove proposte, specie quando si tratta del Flamengo”.

LAZIO – “Dato che ho un contratto di due anni con la Lazio, la priorità è rimanere a Roma. Non posso dire se tornerò in Brasile o resterò in Italia, il calcio di oggi è in continuo movimento. Io e il mio entourage dobbiamo lavorare con quello che abbiamo in mano, che sono attualmente due anni di contratto con il Lazio. Lascio tutto nelle mani dei miei agenti, mi fido di loro”. Un’apertura c’è stata, anche se il contratto che lo lega alla Lazio per altri due anni frena gli entusiasmi del brasiliano.