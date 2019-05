Lazio, Wesley ancora vicino: l’offerta. E il Bruges ha già il sostituto…

CALCIOMERCATO LAZIO WESLEY – La Lazio vuole Wesley. E finalmente potrebbe arrivare il momento giusto: come riporta il Corriere dello Sport, Tare ieri sarebbe arrivato in ritardo all’incontro con Lotito e Inzaghi perché impegnato in una trattativa di calciomercato.

OFFERTA – La richiesta è di 20-22 milioni, mentre l’offerta è di 16-18. Ma il giocatore si dice pronto a vivere una nuova esperienza con la Lazio già da maggio 2018. Wesley e il suo agente Paulo Nehmy sono al lavoro per convincere il Bruges a lasciarlo andare, club che non vorrebbe salutare il calciatore a seguito di un’ottima annata.

IL SOSTITUTO – Nel frattempo il Bruges sta lavorando per trovare il sostituto. Il profilo individuato è Michael Krmencik del Viktoria Plzen. Come riporta la stampa belga, Krmencik sarebbe stato monitorato anche a gennaio, ma le sue condizioni fisiche avevano fatto esitare il club belga.