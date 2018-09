LAZIONALI. Angola-Botswana 1-0: Bastos in campo 90′

NAZIONALE ANGOLA BASTOS – L‘Angola batte per 1-0 Botswana, nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. La Nazionale di Bastos nel girone I, dopo la sconfitta contro il Burkina Faso, conquista i primi tre punti: il gol di Gelson Dala ha deciso la sorte del match. Bastos è rimasto in campo per l’intera durata del match, ed ora tornerà a Roma per preparare la gara contro l’Empoli.