LAZIONALI, Milinkovic sempre in panchina con la Serbia: il motivo

LAZIONALI MILINKOVIC – Niente Serbia per Sergej Milinkovic Savic, almeno nei due appuntamenti contro Ucraina e Lituania validi per le qualificazioni ad Euro 2020. Il serbo della Lazio, convocato dal ct Krstajic, è rimasto in panchina per i 180′ di gioco a causa dell’infortunio alla caviglia, ancora non del tutto recuperato, che lo aveva costretto allo stop al termine della scorsa stagione. Ecco perché il commissario tecnico della Nazionale ucraina non ha voluto rischiare il gioiellino classe ’95.