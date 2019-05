LAZIONALI Mondiale U20, il Portogallo sconfitto 2 a 0 dall’Argentina: Neto entra nel finale

MONDIALE U20 PORTOGALLO ARGENTINA – Spettacolo e grande agonismo nel big match del Girone F del Mondiale U20. Argentina e Portogallo si sono affrontate da capoliste dopo che entrambe avevano vinto all’esordio rispettivamente contro Sudafrica e Corea del Sud. La formazione albiceleste ha avuto la meglio sui parietà lusitani, vincendo la partita per 2 a 0. Adolfo Gaich nel primo tempo e Patricio Perez nella ripresa i marcatori del match: sconfitta pesante ma non compromettente per il Portogallo di Pedro Neto, entrato solo all’88’ al posto di Joao Filipe: l’attaccante biancoceleste avrà modo di mettersi in luce nella prossima sfida decisiva contro il Sudafrica.