LE PAGELLE di Paolo Cericola. Lulic generoso, Correa di livello. Immobile lotta, ma poco incisivo

ATALANTA LAZIO PAGELLE – Niente da fare per la Lazio, che a Bergamo perde ancora una volta l’occasione per tornare alla vittoria. Contro l’Atalanta finisce 1-0: decisiva la rete di Zapata dopo appena 53 secondi di gioco, ad Acerbi invece viene annullato un gol al 92esimo per fuorigioco. Questi i voti dati alle prestazioni dei biancocelesti, a firma del direttore di Lazionews.eu Paolo Cericola.

Strakosha 6 pronti via prende goal alla prima giocata senza poter far nulla. Eccede in sicurezza e rischia di rimetterci anche fisicamente.

Wallace 5 travolto a destra dalla velocità degli avanti bergamaschi

Acerbi 5,5 pronti via buca la palla del vantaggio atalantino, poi non sbaglia più nulla, peccato il goal in fuorigioco

Radu 5,5 l’errore di Acerbi lo confonde facendogli commettere l’errore che porta al goal di Zapata. Poi è ordinato

Marusic 5 quasi sempre fuori posizione tanto che Wallace viene spesso preso in velocità

Parolo 6 fa il pendolo fra il centro e la fascia per aiutare di più la difesa. Dalla sua parte l’Atalanta spinge sempre con convinzione

Badelj 5 troppo lento, l’Atalanta come alza i ritmi lo travolge. Esce per Luis Alberto

Milinkovic 6 si vede pochissimo finché Inzaghi non cambia modulo. Poi più responsabilizzato. Lo scorso anno prese per mano la Lazio con una doppietta. Altri tempi, purtroppo

Lulic 6 corre sempre tanto, spinge ed aiuta Radu in chiusura. Generoso

Correa 6,5 un paio di giocate di livello, una mette Immobile in porta

Immobile 6 è sempre l’ultimo a mollare. Lotta su ogni pallone, peccato sia poco incisivo sotto porta

Inzaghi 6 non ha neppure il tempo di mettersi seduto in panchina che la Lazio è già sotto, l’Atalanta sfonda sempre a destra ma dopo i primi 10 minuti e l’errore goffo sul goal di Zapata la Lazio non demerita peccato non punga mai. Prova anche nel finale il 4-2-4 ma senza effetti. Non merita la sconfitta