LECCE, doppietta di Palombi che regala la vittoria ai suoi: “Giornata da incorniciare”

LECCE PALOMBI – Show di Simone Palombi nella gara tra Lecce e Venezia: l’attaccante della Lazio in prestito nel club pugliese ha prima accorciato le distanze dopo il vantaggio degli ospiti firmato da Di Mariano, poi al 91′ ha siglato la rete della vittoria.

IL COMMENTO DI PALOMBI – Ecco come l’attaccante ha commentato il match e la sua prestazione: “Una giornata da incorniciare, contento perché la squadra meritava la vittoria dopo le prime tre sfortunate partite. Quale dei due gol di oggi preferisco? Sono tutti e due frutto delle mie caratteristiche: il primo lo proviamo spesso in allenamento con Falco e sono contento che ci è riuscito. Dedico la doppietta a tutta la mia famiglia e alla mia ragazza, questi due gol sono una liberazione da parte mia perché non ho passato un bel periodo. Fisicamente non sono al 100%., ho accusato la fatica in alcuni momenti della gara, penso sia normale, ma a quel punto contava solo portare a casa la partita. Segnare al Via del Mare è un’emozione fantastica, lavoro per portare il Lecce in alto e far gioire i nostri tifosi”.