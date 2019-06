Lecce, niente riscatto per Palombi: la situazione

LECCE PALOMBI – Non ha intenzione di riscattare Simone Palombi, il Lecce. Il club pugliese, fresco di promozione in Serie A, avrebbe intenzione di lasciar tornare in biancoceleste il giovane attaccante in prestito dalla Lazio. Stando a quanto riportato da SoloLecce.it, a luglio la punta tiburtina farà ritorno nella Capitale dove discuterà con la società il suo futuro.