Legrottaglie: “Il Milan sta facendo bene, è davanti alle romane che si pensava potessero stare più in alto”

LEGROTTAGLIE INTERVISTA – L’ex difensore del Milan Nicola Legrottaglie, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, soffermandosi anche sulla lotta Champions, in cui sono coinvolti sia i rossoneri che i biancocelesti.

QUARTO POSTO – “Il Milan sta facendo bene è davanti a squadre come Roma e Lazio che si pensava potessero star davanti ai rossoneri. Invece i rossoneri, con i suoi problemi, è comunque in una buona posizione. Stanno arrivando al livello che tutti quanti si aspettano. A Gattuso, in campionato, non si può dire niente”.