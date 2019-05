Leiva: “Alla Lazio sto creando un legame forte come quello che ho avuto al Liverpool e al Gremio”

LEIVA LAZIO LIVERPOOL – Lucas Leiva è ormai da due anni un elemento imprescindibile per la Lazio. L’ex Liverpool intervistato dal portare brasiliano Lance, ha parlato del suo passato in inghilterra e del suo presente in biancoceleste.

“Il Liverpool ha una grande tradizione in Champions League, avendo vinto cinque titoli. La voglia di un trionfo è grande, come quella di tornare a vincere il titolo in Inghilterra dopo l’ultimo successo del 1991. Questo è un progetto di lungo termine iniziato qualche anno fa: il Liverpool ha costruito una base solida senza effettuare moltissimi acquisti estivi nelle ultime stagioni. Gli aggiustamenti vengono fatti in corso d’opera e Klopp ha fatto un grande lavoro. Senza dubbio è stato un periodo importante. Nella mia carriera ho vestito soltanto le maglie di tre squadre e questo mi ha avvicinato molto ai club. Ognuno conosce il mio affetto e la mia gratitudine per il Gremio e il Liverpool. Fortunatamente sto riuscendo a creare questo legame anche qui alla Lazio”.