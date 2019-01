Leiva, in arrivo in rinnovo: la firma dopo il mercato

LEIVA – Durante questi mesi in cui era infortunato la Lazio lo ha capito ancora meglio: senza Leiva non si può stare. Il brasiliano è una pedina fondamentale del centrocampo biancoceleste e senza di lui la manovra perde di fluidità e scioltezza. Il centrocampista è essenziale per Inzaghi e per questo a breve firmerà un nuovo contratto. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore, che attualmente ha un contratto fino al 2020 con opzione per un altro anno, firmerà un prolungamento che lo porterà direttamente fino al 2021. La Lazio gli ha proposto un adeguamento di contratto da 2,2 milioni a 2,5. La trattativa, dopo un primo accordo, ha vissuto una fase di stallo, ma ora sembra pronta a ripartire. La firma arriverà dopo la fine del mercato.