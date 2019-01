Leko, all. Bruges: “Wesley molto importante per noi”

WESLEY -L’allenatore del Bruges Ivan Leko ha parlato di Wesley, da tempo obiettivo della Lazio, in conferenza stampa: “Del mercato non mi interessa e non ne so nulla. Sono un allenatore e faccio il mio lavoro con i giocatori che ho. Wesley è molto importante per noi e ha un profilo unico in Europa, ma è vero che segna troppo poco. Abbiamo stabilito un piano di allenamenti extra per lui: è migliorato molto rispetto a due anni fa, ma ha ancora notevoli margini di crescita”