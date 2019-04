L’ex Bianchi: “Milan e Lazio in difficoltà, sarà la partita degli attaccanti”. E su Inzaghi…

MILAN LAZIO INTERVISTA BIANCHI – Tra le prime punte che non sono riuscite a lasciare il segno nell’era Lotito figura anche Rolando Bianchi. Arrivato nel gennaio del 2008, l’ex bomber di Reggina e Torino riuscì a segnare appena 4 gol in 17 presenze con la maglia della Lazio. L’attaccante, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per commentare il finale di stagione e l’imminente impegno di Coppa Italia tra gli aquilotti ed il Milan.

MILAN-LAZIO – “Vedo le due squadre, Lazio e Milan, in difficoltà, la vincerà chi ha il giocatore che farà la differenza nel momento più importante. Sarà la partita degli attaccanti. E’ più quadrato il Milan però”.

ALLENATORI – “Chi può dare un’impronta europea alla sua squadra? Mazzarri, Gasperini e Inzaghi sono molto preparati ma molto diversi. L’Atalanta gioca un calcio propositivo. Mi piacerebbe vedere Gasperini alla prova con certi giocatori più importanti. Mazzarri può ancora dire la sua in Europa. Inzaghi è bravo, si vede che c’è un’idea di gioco. Quest’anno va meno bene per colpa di Milinkovic che ha abbassato il suo livello di gioco”.