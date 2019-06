L’ex Budoni: “Inzaghi-Lazio, tutto è finito nella maniera più giusta, ora testa al mercato”

LAZIO INTERVISTA BUDONI – Riccardo Budoni è stato un portiere di calcio a 11 e a 5. Nella Lazio dal 1978 al 1980, l’estremo difensore ha collezionato appena 4 presenze in prima squadra ma è sempre rimasto affezionato all’ambiente. Attualmente allenatore nel Calcio a 5, Budoni è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste per commentare la notizia dell’ufficialità di Inzaghi sulla panchina arrivata in giornata.

INZAGHI – “Finalmente Inzaghi ha firmato così da poter far tacere tutte le voci che circolavano sul suo conto. La situazione è stata gestita nel migliore dei modi da entrambe le parti. È finito tutto nella maniera più giusta. Ora si potrà puntare finalmente al raggiungimento del quarto posto, l’ultimo valido per la Champions League”.

MERCATO – “Sul mercato si proverà a prendere giovani con già una discreta esperienza maturata in Europa, abbinato allo zoccolo duro della squadra; sarebbe il giusto mix per raggiungere i traguardi prefissati. Sarà importante avere la rosa pronta già per l’inizio del campionato”.

PORTIERI LAZIO – “Strakosha, Proto e Guerrieri rappresentano un’ottima batteria di portieri, punterei su questi tre anche nella prossima stagione”.