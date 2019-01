L’ex Felipe Anderson in corsa per il titolo di miglior giocatore di dicembre in Premier

LAZIO WEST HAM FELIPE ANDERSON – Felipe Anderson è soddisfatto per le sue prestazioni con la maglia del West Ham, ed il lavoro, come sempre, paga. Il giocatore ex biancoceleste potrebbe infatti vincere il premio di miglior giocatore del mese di dicembre in Premier League. Il brasiliano dovrà vedersela con Hazard, Kane, Salah, Son, Van Dijk e Rashford. Sarà infatti il pubblico a votare sul sito della Premier.

LE PAROLE DI FELIPE – “Sono molto felice per tutti i riconoscimenti che ho avuto per quanto ho fatto al West Ham. Non pensavo che tutto potesse accadere così rapidamente. realmente sto attraversando un periodo molto speciale e spero di continuare così, aiutando il West Ham a fare una bella stagione”.