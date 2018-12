L’ex Garlini: “A Bergamo per fare la partita ma attenzione al Papu. Cataldi rinato grazie a…”

LAZIO INTERVISTA GARLINI – L’ex attaccante capitolino Oliviero Garlini (58 presenze e 19 gol per lui tra il 1984 e il 1986) è intervenuto ai microfoni del canale tematico della società per analizzare il momento che sta attraversando l’undici di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni.

ATALANTA-LAZIO – “La partita di Bergamo sarà importantissima per la Prima Squadra della Capitale. Entrambe le compagini cercheranno di vincere, ognuno sfrutterà le proprie qualità. L’Atalanta sarà carica dopo la bella prestazione con l’Udinese, vorrà vincere davanti al proprio pubblico. I bergamaschi sono in grande forma sia al livello mentale che fisico. La Lazio dovrà essere brava a far sua la partita, non scoprendosi troppo dato che la squadra di Gasperini spinge molto. Bisognerà stare attenti ad elementi come Ilicic, che se è in partita è devastante. Occhio anche a Gomez anche se non è quello ammirato negli scorsi anni. È il giocatore che manca di più all’Atalanta”.

CENTROCAMPO LAZIO – “I calciatori allenati da Inzaghi dovranno stare attenti agli esterni di Gasperini e alle imbucate dei difensori centrali, molto abili in area di rigore. Era ora che rientrasse Lucas Leiva, è un giocatore che ti può far gol ed è il primo ad aiutare la difesa. Marco Parolo è imprescindibile, sta facendo un campionato eccellente, in questo periodo è in grande condizione. Merito di Inzaghi la posizione di Danilo Cataldi che da regista sta sfruttando al meglio le sue qualità e caratteristiche. Un giocatore ritrovato grazie al mister anche in prospettiva futura”.