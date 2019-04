L’ex Garlini: “La Lazio deve ritrovare la serenità, contro il Milan partita decisiva”

LAZIO INTERVISTA GARLINI – L’ex attaccante capitolino Oliviero Garlini (58 presenze e 19 gol per lui tra il 1984 e il 1986) è intervenuto ai microfoni del canale tematico della società per analizzare il momento che sta attraversando l’undici di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni.

MOMENTO LAZIO – “La Lazio in questo momento non sembra serena, alla formazione biancoceleste sta mancando un po’ di tranquillità. L’esempio di questa situazione è Ciro Immobile: sul rendimento del numero 17 biancoceleste può aver inciso certamente l’ultima esperienza con la Nazionale italiana. Non è facile segnare a determinati livelli, ma serve più fiducia e più tranquillità all’interno del gruppo. Ora, la Lazio è chiamata a vincere nel prossimo match casalingo con l’Udinese”.

MILAN-LAZIO – “Quando si affrontano squadre di bassa classifica, comunque, bisogna mettere sul campo qualcosa in più. La Lazio ha le possibilità e le capacità per superare queste squadre. Gli uomini di Inzaghi ora devono rimboccarsi le maniche e giocarsi al massimo la partita con il Milan di sabato prossimo. L’incontro con i rossoneri sarà decisivo, ogni componente del gruppo biancoceleste dovrà aiutare il proprio compagno. La squadra è viva e può lottare per la Champions, ma deve dare qualcosa in più ed entrare sempre in campo con la stessa voglia di vincere”.

SASSUOLO – “Nella gara contro il Sassuolo mi ha colpito positivamente Adam Marusic: l’esterno montenegrino ha aiutato molto il gruppo, in fase offensiva come in quella difensiva. Nei prossimi impegni la Lazio affronterà Atalanta, Sampdoria ed il Milan anche in Coppa Italia, i biancocelesti dovranno gestire al meglio queste gare”.