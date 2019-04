L’ex Lazio De Silvestri si laurea in Economia aziendale

LAZIO DE SILVESTRI – Lorenzo De Silvestri, ex terzino biancoceleste, ha sempre abbinato la passione calcistica alla passione per lo studio. All’età di 30 anni il granata è riuscito a conseguire un altro suo sogno, ovvero quello di laurearsi in economia aziendale. De Silvestri ha presentato una tesi sul “Marketing strategico come strumento competitivo delle società sportive”, seguendo le orme di un altro biancoceleste, Guglielmo Stendardo.

