L’ex Lazio, Ravanelli: “Nel derby è mancato Milinkovic ma sarà una grande stagione”

LAZIO INTERVISTA RAVANELLI – E’ stato per tante stagioni uno degli attaccanti più prolifici della Serie A e tra il 1999 ed il 2001 ha vestito la maglia della Lazio. Fabrizio Ravanelli ha disputato 42 partite in biancoceleste, siglando 10 gol: ‘Penna Bianca’ è intervenuto quest’oggi ai microfoni di ‘RMC Sport’ per commentare quanto accaduto nel derby e dare un suo giudizio sulla formazione di Inzaghi. Queste le sue parole.

DERBY – “La Lazio farà una grande stagione. È stata sfortunata negli episodi durante il derby, ma non ho visto una brutta Lazio. È mancata in alcuni elementi importanti come Milinkovic. Lotterà per un posto in Champions League”.

IL SUO PASSATO – “Personalmente ringrazierò a vita la Lazio e la famiglia Cragnotti per avermi riportato nel calcio che conta, è stata un’esperienza molto importante”.