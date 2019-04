L’ex Lazio Scaloni investito in Spagna mentre era in bici (FOTO)

LIONEL SCALONI – Tanta paura in mattinata per Lionel Scaloni. L’ex Lazio è stato investito a Maiorca mentre era in bicicletta. L’attuale ct dell’Argentina è stato preso da una macchina e subito trasportato d’urgenza in ospedale. Per fortuna le condizioni dell’allenatore sono apparse subito non gravi, tanto che Scaloni è stato medicato e dopo poche ore dimesso. Solo tanto spavento dunque per l’allenatore dell’Albiceleste.

IL MESSAGGIO DI SCALONI – “Grazie a tutti per i messaggi ricevuti. Un paio di punti e sono andato a casa. Grazie”.