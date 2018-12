L’ex Lopez: “A Bergamo sarà uno scontro diretto. Inzaghi fa bene a non cambiare modulo perché…”

LAZIO INTERVISTA LOPEZ – Ha giocato con l’aquila sul petto dal 1975 al 1980 collezionando 78 presenze. Antonio Lopez, ex regista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni del canale tematico della società per analizzare il momento dell’undici di Inzaghi. Queste le sue considerazioni.

RITIRO – “Il ritiro è servito molto alla Prima Squadra della Capitale, la risposta della compagine di Simone Inzaghi infatti è stata positiva. La reazione dei biancocelesti c’è stata ed è piaciuta alla piazza. L’ingenuità finale sul gol della Sampdoria ha rovinato quanto costruito nel corso del match. Inzaghi insiste con il 3-5-2 perchè è il modulo adatto alla sua rosa”.

MILINKOVIC – “C’è sempre l’incognita di Sergej Milinkovic che non riesce a tornare in forma. Il serbo lo scorso anno è stato determinante e qualche sua rete aiuterebbe la squadra. Lucas Leiva, invece, è una pedina fondamentale. A causa della sua assenza il serbo è stato arretrato e ciò non gli giova. Forse tornando alla sua posizione originaria migliorerà”.

ATALANTA-LAZIO – “La formazione biancoceleste deve insistere sotto l’aspetto psicologico. I calciatori penseranno più alla partita con l’Atalanta che a quella con l’Eintracht. Contro i bergamaschi sarà fondamentale mantenere il ritmo e la concentrazione giusta. La compagine capitolina non può permettersi passi falsi, Bergamo sarà una battaglia, si tratta di uno scontro diretto”.