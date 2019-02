L’ex Miele: “Contro l’Inter è stata fatta giustizia, vittoria meritata. Con Frosinone ed Empoli obbligatori sei punti”

LAZIO INTERVISTA MIELE – Torna l’entusiasmo in casa biancoceleste dopo la meritata (ma sofferta) vittoria in Coppa Italia contro l’Inter. Ora, però, è tempo di tornare al campionato: Renato Miele, ex difensore aquilotto, (47 presenze ed 1 gol tra il 1982 ed il 1985) ha analizzato il momento della Lazio ai microfoni del canale tematico del club.

INTER-LAZIO – “La Lazio ha avuto le occasioni più limpide per segnare i gol nella sfida di ieri contro l’Inter, erano le più decisive ed importanti. I biancocelesti hanno meritato questo passaggio del turno, giustizia è stata fatta. Gli undici del primo tempo di ieri sono la miglior formazione che può schierare Inzaghi dall’inizio. Alcuni giocatori debbono riposare quando sono stanchi, altrimenti devono giocare sempre”.

TITOLARI E NO – “Inzaghi ha schierato la migliore formazione per affrontare il quarto di finale della Coppa Italia, riuscendo ad ottenere l’accesso alla semifinale”.

FROSINONE-LAZIO – “Con il Frosinone sarà la stessa cosa, bisognerà schierare l’undici migliore. La Lazio anche con il Napoli e la Juventus non aveva demeritato, al cospetto delle grandi la Lazio non ha fatto una brutta figura. L’andamento del campionato dei biancocelesti è positivo, ora non si può lasciare nessun punto per strada. Non bisogna sottovalutare il Frosinone, dopo la partita contro il Bologna i ciociari saranno motivatissimi. Poi ci sarà la sfida contro l’Empoli a soli tre giorni di distanza, sarà una settimana impegnativa. Bisogna assolutamente vincere entrambe le partite”.