L’ex Orsi: “La Lazio deve cambiare atteggiamento. Contro il Milan di Piatek non sarà facile ma…”

MILAN LAZIO INTERVISTA ORSI – La Lazio è chiamata ad una vera e propria impresa sabato prossimo a San Siro contro il Milan. La squadra capitolina non batte a domicilio i rossoneri in campionato dal 3 settembre 1989 (Milan-Lazio 0-1, autogol di Maldini). Era la Lazio di mister Materazzi e nella rosa figurava anche Fernando Orsi, in quella stagione secondo di Valerio Fiori. L’ex portiere è intervenuto ai microfoni di Leggo per presentare la proibitiva sfida che attende gli uomini di Inzaghi.

MILAN-LAZIO 1989 – “Andammo con una squadra molto abbottonata, con una piramide davanti la porta. L’azione del gol decisivo non era offensiva ma derivò da un rilancio sbagliato di Maldini: a fine gara eravamo increduli e consapevoli di aver fatto un piccolo “furtarello””.

LOTTA CHAMPIONS – “Un pareggio a San Siro lascerebbe le speranze Champions vive ma se perdi hai troppe squadre davanti e per sperare di arrivare quarti dovrebbero fallire in troppi”.

MILAN-LAZIO – “E’ arrivato il momento di tornare a vincere a San Siro contro il Milan, ma non sarà facile con un Piatek che segna sempre. La squadra deve cambiare atteggiamento rispetto alle ultime gare, e Simone in campo deve mandare i migliori.