L’ex Poli: “Inzaghi confermerà il 3-5-2, in avanti serve un giocatore diverso da Immobile”

LAZIO INTERVISTA EX POLI – Nella Lazio ha vissuto uno dei periodi più difficili della storia biancoceleste. Fabio Poli, ex attaccante ed eroe della stagione del -9, è stato l’autore del gol vittoria contro il Campobasso nello spareggio per non retrocedere in Serie C. Attualmente dirigente sportivo, quest’oggi è intervenuto ai microfoni del canale tematico del club per commentare le voci di mercato che circolano attorno alla squadra di Inzaghi.

SERIE A – “Tante squadre per essere competitive arrivano a spendere più dei ricavi. Lotito invece sta facendo una buona strategia, con scelte oculate e giuste che non vanno ad influenzare e appesantire i conti economici. Inzaghi confermerà il 3-5-2 e i profili seguiti lo dimostrano”.

CENTROCAMPO LAZIO – “A centrocampo servirebbe un calciatore con caratteristiche simili a Lucas Leiva perché Cataldi e Badelj non hanno la sua stessa interdizione. Il brasiliano con il modulo fantasia è fondamentale perché garantisce equilibrio. Cambiare non è sempre positivo, lo dimostrano ad esempio i giocatori andati via dalla Lazio che poi si sono persi”.

ATTACCO LAZIO – “In caso di partenza di Caicedo servirebbe uno con le qualità giuste, capace di giocare con il 3-5-2, aiutare la squadra e in grado di crescere. Un giocatore completamente diverso da Immobile che garantirebbe soluzioni offensive alternative”.