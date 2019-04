Lippi: “Milan e Lazio hanno le stesse possibilità di andare in finale”

LIPPI MILAN LAZIO – Milan e Lazio si affronteranno questa sera, per conquistare un posto in finale di Coppa Italia. L’ex Ct della Nazionale Lippi ha parlato così delle due squadre. Queste le sue parole rilasciate a Radio 2.

MILAN LAZIO – “Milan e Lazio sono due belle squadre, anche se in questo momento sono un pochino spente. Secondo me hanno le stesse possibilità di andare in finale”.