Lite Lotito-Inzaghi. Fascetti: “Mi sembra una faccenda grave, al posto di Simone avrei riattaccato il telefono”

LITE LOTITO INZAGHI INTERVISTA FASCETTI – Continua a far parlare la presunta telefonata ripresa in un video amatoriale tra il patron biancoceleste Lotito e Simone Inzaghi: nel colloquio tra i due si sentirebbe il numero uno laziale inveire contro il tecnico piacentino per alcune sue esternazioni. Nonostante la smentita del club, la notizia continua a girare e quest’oggi l’ex tecnico biancoceleste Eugenio Fascetti è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ per commentare quanto accaduto. Queste le sue dichiarazioni.

LITIGIO LOTITO-INZAGHI – “Mi sembra grave la faccenda, non so come reagirà Inzaghi ma se perde sabato a Torino potrebbe essere l’innesco di cose non belle. Bisogna vedere che carattere ha Inzaghi, se fossi stato io al suo posto avrei riattaccato il telefono: per me è una cosa grave. Lotito pensa di avere una squadra 10 volte più forte di altre? Allora non capisce molto di calcio, la Lazio è una bella squadra ma non esageriamo”.

OBIETTIVI LAZIO – “Se la Lazio può ripetere la stagione passata? No se sono queste le premesse: bisogna vedere se alcuni giocatori riusciranno a mantenere i livelli della scorsa annata in cui hanno dato il massimo. Milinkovic sarà lo stesso dell’anno passato? Non so, Immobile mi sembra che sia ripartito alla grande, su Luis Alberto per ora non si hanno notizie. Poi ci sono sempre questi cali di tensione, secondo me si spende troppo sul lato fisico, sta commettendo lo stesso errore dell’anno scorso”.