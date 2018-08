LIVE | Borussia Dortmund-Lazio 1-0. Finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi

BORUSSIA LAZIO AMICHEVOLE – Ultimo impegno pre-stagionale della Lazio che nel pomeriggio, ad Essen (Germania), affronta il Borussia Dortmund prima del rientro in Italia. Test importante per mister Inzaghi, che opta per alcune modifiche rispetto a quanto visto contro l’Arsenal: Strakosha in porta, in difesa ancora fiducia ad Acerbi. Immobile potrebbe partire dal 1′ al posto di Caicedo, Durmisi e Badelj al posto rispettivamente di Lulic e Leiva. Favre dovrebbe far affidamento sulla formazione già vista contro il Napoli. Lazionews.eu segue LIVE la cronaca della partita.

FORMAZIONI AMICHEVOLE BORUSSIA DORTMUND – LAZIO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Diallo, Akanji, Schmelzer; Dahoud Delaney; Pulisic, Götze, Larsen; Reus. A disp.: Hitz, Zagadou, Sancho, Achraf, Guerreiro, Pilipp, Toprak, Kagawa, Witsel, Sahin, Wolf. All. Lucien Favre.

LAZIO (3-5-2):Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto, Immobile. A disp: Guerrieri, Proto, Adamonis, Luiz Felipe, Basta, Correa, Bastos, Caicedo, Caceres, Neto, Cataldi, Jordao, Rossi. All. Inzaghi.

Arbitro: Martin Thomsen (GER)

Ass.: Mitja Stegemann (GER), Robin Delfs (GER)

DOVE VEDERLA IN TV – L’amichevole tra Borussia Dortmund e Lazio sarà visibile su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky), in streaming per gli abbonati Sky Go o sul sito del club tedesco.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ pt – Finisce il primo tempo, il Borussia Dortmund in vantaggio con Reus al 6′, complice una sfortunata deviazione di Radu.

45′ pt – Luis Alberto ci prova direttamente da calcio di punizione, palla alta sopra la traversa;

44′ pt – Calcio di punizione guadagnato dalla Lazio, per fallo su Milinkovic. La posizione è invitante e sul pallone va Luis Alberto;

41′ pt – Ancora Borussia Dortmund in avanti con Piszczek che, da calcio d’angolo, riceve una palla al limite e prova il tiro: conclusione abbondantemente a lato;

40′ pt – Pulisic entra in area e salta Wallace, prova la conclusione sul primo palo, respinge Strakosha in angolo;

35′ pt – Azione pericolosa del Borussia Dortmund con lo scambio tra Götze e Reus in area, Strakosha esce e fa sua la sfera;

28′ pt – Occasione per il Borussia Dortmund con Dahoud, che prova la conclusione da fuori area, palla a lato;

22′ pt – Splendido suggerimento dalle retrovie di Parolo per Immobile che, davanti alla porta, colpisce di testa alto sopra la traversa. L’assistente, però, fischia il fuorigioco all’attaccante biancoceleste;

21′ pt – Punizione battuta da Luis Alberto sul primo palo, serie di batti e ribatti in area, poi Radu prova a concludere da distanza ravvicinata, palla bloccata da Bürki;

20′ pt – Colpo di testa di Diallo su calcio d’angolo battuto dalla destra. La palla finisce di un soffio alla sinistra di Strakosha;

19′ pt – Progressione del Borussia Dortmund con Larsen che prova il cross, palla deviata in angolo dalla Lazio;

16′ pt – Conclusione da fuori area di Luis Alberto sul primo palo, Bürki costretto alla deviazione in angolo;

14′ pt – Scambio Milinkovic-Immobile che fa sussultare tutti i tifosi della Lazio presenti ad Essen. L’azione si chiude con il tiro a pallonetto del serbo, che trova la presa attenta in volto di Bürki;

11′ pt – Occasione per la Lazio con Immobile, al quale non riesce la deviazione vincente, sotto porta, su cross di Luis Alberto;

7′ pt – Sfortunato AUTOGOL di Radu, sul tiro di Reus;

6′ pt – Fermato Ciro Immobile per fuorigioco, si riparte con un calcio di punizione per il la squadra di casa;

1′ pt – Si parte! La Lazio attacca da destra verso sinistra e batte il calcio d’inizio!

IL PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 – Leiva, Berisha e Patric assistono al match direttamente dalla tribuna dello Stadion in compagnia di Tare e Peruzzi; intanto i tifosi gialloneri del intonano l’inno “You’ll never walk alone”. Circa 12 mila i supporter delle squadre presenti quest’oggi ad Essen.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 – Mancano dieci minuti al fischio d’inizio tra Borussia e Lazio: alla lettura delle formazioni, Ciro Immobile ha ricevuto alcuni fischi da parte dei tifosi tedeschi.

AGGIORNAMENTO ORE 16.55 – Anche i padroni di casa scendono in campo per iniziare il riscaldamento: poco più di mezz’ora al fischio d’inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50 – Tutta la Lazio è già in campo per il riscaldamento pregara, accolta dagli applausi del pubblico biancoceleste presente allo Stadion. La squadra di casa invece ancora non esce dagli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ore 16.40 – Portieri in campo per il riscaldamento pregara.

AGGIORNAMENTO ORE 15.40 – Tantissimi i tifosi del Borussia presenti allo Stadion Essen, in attesa del match in programma alle 17.30. A poco meno di due ore dalla gara, i supporters iniziano a raggiungere lo stadio. Si iniziano ad intravedere anche alcuni fan biancocelesti.