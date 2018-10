CONFERENZA. Berisha: “Sto meglio, felice di poter aiutare i compagni. Obiettivi? Puntiamo al top”

CONFERENZA EINTRACHT FRANCOFORTE LAZIO – Mancano poco più di 24 ore alla gara di Europa League tra Lazio e Eintracht Francoforte. Alla vigilia del secondo match per i biancocelesti del girone H, Valon Berisha interviene in conferenza stampa alle 18 e 45.

Dalla Commerzbank Arena

Michela Santoboni

LA CONFERENZA STAMPA DI BERISHA

RUOLO E CONDIZIONI – “Sono contento di essere rientrato in squadra e voglio aiutare i ragazzi. Spero che il mister mi faccia giocare perché sto meglio, mi sento più forte. Devo fare partite per migliorare, due mesi sono stati lunghi. Sono contento, voglio portare passione. Do tanto, voglio sempre vincere, e poi farò quello che mi chiederà il mister”.

SALISBURGO – “La Lazio può raggiungere tutti gli obiettivi, ha alta qualità. Già l’anno scorso contro il Salisburgo la Lazio è stata la peggiore avversaria. Ai tempi sapevo che era un’avversaria temibile.

SERIE A – “La Serie A è uno dei campionati più importanti, sono contento di essere qui. Ci sono tante squadre forti, bisogna sempre essere competitivi altrimenti non si vincono le partite”.