LIVE. La Lazio da suor Paola: Luis Alberto e Lukaku versione camerieri (FOTO)

ROMA SUOR PAOLA BENEFICIENZA – La Lazio è sempre in prima linea quando si tratta di beneficienza. Accolto come gli anni passati l’invito di Suor Paola: Marco Parolo, Luis Alberto e Jordan Lukaku sono arrivati alla cena organizzata dalla So.Spe. al Casale 900. L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’associazione della suora tifosa della Lazio, che si impegna nel sostegno di persone vittime di violenza e povertà, detenuti e famiglie disagiate.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 – I giocatori della Lazio sono tra i tavoli per portare le pietanze.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 – Parolo, Luis Alberto e Lukaku sono pronti a portare la cena in tavola. rima, però, arrivano i commenti dei protagonisti di questa bella serata. “Speriamo di servirvi bene, grazie a Suor Paola per l’invito! Buon Natale e buone feste!“, ha detto Parolo. I presenti sono più di 200.