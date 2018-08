Marienfeld, giorno 2. La seduta pomeridiana: Inzaghi prova la difesa, parte atletica e partitella (FOTO e VIDEO)

MARIENFELD GIORNO 2 SEDUTA POMERIDIANA – E’ tutto pronto per la seduta pomeridiana che vedrà i biancocelesti impegnati sul campo dopo l’allenamento intenso della mattina. Di pochi minuti fa è la notizia che Murgia lascerà il ritiro di Marienfeld per operarsi a Roma a seguito della frattura del dito che dapprima non aveva allarmato.

Da Marienfeld

Arianna Botticelli

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 – Fine partitella, si conclude con lo stretching con i rulli. Qualche giocatore si ferma alle vasche per la crioterapia.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 – Si gioca di sponda con due giocatori sulla porta. In Blu: Guerrieri Radu Bastos Patric Parolo Luis Alberto Milinkovic Parolo badelj. In Verde: Rossi Correa Cataldi Rossi Acerbi Caceres Immobile Anderson Leiva Wallace Marusic Adamonis

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 – Partitella a campo ridotto, ci si concentra meglio sulle palle inattive e sulle marcature.

AGGIORNAMENTO ORE 18.18 – Parte atletica terminata. Inizia il gioco a tre tocchi a campo ridotto:

Verdi: Leiva Caceres Lulic Marusic Immobile Correa Wallace Bruno Jordao Acerbi

Blu: Patric Luis Alberto Durmisi Radu Badelj Milinkovic Luiz Felipe Bastos Caicedo Basta Neto.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Parte atletica: si lavora in coppia con gli elastici. I gruppi sono Acerbi-Radu, Immobile-Cataldi, Wallace-Durmisi, Luis Alberto con il preparatore Cecchi. Nell’altro campo si lavora sulla fase tattica: tra i fratinati Lulic, Leiva, Luiz Felipe, Caceres, Bastos. Non fratinati: Basta, Parolo, Caicedo, Correa, D. Anderson, Rossi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 – Inizia il torello con gruppi da tre, portieri a parte. Sotto il gazebo Tare osserva l’allenamento dei ragazzi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 – I giocatori hanno raggiunto il campo dell’Hotel-Residence Klosterpforte. Alle ore 17.30 inizierà l’allenamento pomeridiano. I giocatori si dispongono in cerchio con Inzaghi, discorso del mister.