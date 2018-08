MARIENFELD, GIORNO 7. Riscaldamento atletico e prove tattiche, differenziato per Berisha

LAZIO RITIRO MARIENFELD – Giunge al termine anche il ritiro teutonico dei biancocelesti. Ultimo giorno in Germania per la Lazio: gli uomini di Inzaghi, dopo la mattinata libera sono scesi in campo alle ore 17.30 per allenarsi in vista dell’importante test di domani contro il Borussia Dortmund: Lazionews.eu segue LIVE la cronaca dell’allenamento.

Da Marienfeld

Arianna Botticelli

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 – Cala il sipario sull’esperienza tedesca della Lazio. Domattina alle 10.30 la partenza per Essen, alle 17.30 l’amichevole contro il Borussia Dortmund.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 – Volge al termine l’ultimo allenamento biancoceleste in terra tedesca; Immobile, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Cataldi e Basta rimangono a tirare sul campo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.42 – Sta per volgere al termine l’ultimo allenamento pomeridiano: Inzaghi continua con le prove tattiche, facendo svolgere ai blu calci di punizione piazzati su schema con gli arancioni in difesa.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Cambio casacca e cambio campo, Wallace prende il posto di Luiz Felipe e Durmisi quello di Lulic. Inzaghi spinge i suoi alla compattezza dei reparti Ricomincia la partitella.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 – Altra partitella a campo ridotto con le stesse formazioni: con gli arancioni in porta Proto, con i blu Straskosha. Anderson, Neto, Jordao e Rossi lavorano a bordo campo: per loro esercizi atletici con gli ostacoli. Differenziato per Berisha, che con Rodia fa corsetta sempre a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 – Mister Inzaghi si dedica alle prove tattiche in vista dell’importante test di domani contro il Borussia Dortmund, ultimo impegno pre-stagionale prima dell’inizio del campionato il prossimo 18 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 – Finito il torello, la squadra si dedica alla parte atletica esercitandosi con lo skip e lo slalom con i bastoni. Inzaghi intanto distribuisce i fratini arancioni a Luiz Felipe, Basta, Bastos, Patric, Caceres, Lulic, Leiva, Caicedo e Correa; Acerbi, Wallace, Badelj, Milinkovic, Luis Alberto ed Immobile invece indossano la casacca blu.

AGGIORNAMENTO ORE 17.31 – Tutti e quattro i portieri (Strakosha, Proto, Guerrieri ed Adamonis) intanto lavorano con Grigioni sui tiri da distanza anche ravvicinata.

AGGIORNAMENTO ORE 17.31 – Al via l’allenamento pomeridiano: Inzaghi, come sempre, chiama i giocatori a raccolta al centro del campo prima di iniziare la seduta. Tutti presenti tranne Berisha. Torello unico, tutti in cerchio compreso lo staff.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – Seduta ‘romantica’, quella di oggi. Proprio nella zona accanto al campo di allenamento, infatti, si sta celebrando un elegante party di matrimonio con tanto cibo e buona musica. Un sottofondo che non guasta!

AGGIORNAMENTO ORE 17.23 – I portieri sono tutti in campo ed iniziano il consueto allenamento con Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 17.10 – Il resto della squadra sta raggiungendo gli altri al campo: a breve avrà inizio la seduta pomeridiana.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – Il primo ad arrivare è, come sempre, Marco Parolo, seguito poco dopo da Francesco Acerbi.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50 – Tutto pronto per l’ultimo allenamento tedesco: Inzaghi, lo staff tecnico, lo staff medico ed i magazzinieri aspettano l’arrivo dei calciatori biancocelesti.